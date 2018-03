Advocaat van Hardy: "Ik ben héél eenzaam geweest op het proces" Frédéric Thiebaut | de advocaat van de duivel/Renaud Hardy Bjorn Maeckelbergh

10 maart 2018

00u00 0 De Krant Amper tien jaar geleden babysitte hij als beginnende advocaat nog op de kinderen van zijn collega Walter Damen. Maar de voorbije weken stond Frédéric Thiebaut (37) als advocaat van seriedoder Renaud Hardy (55) moederziel alleen in de vuurlinie tegen een hele batterij advocaten met onder anderen Walter Damen én assisenmonument Jef Vermassen. "In het zaalvoetbal stond ik jaren in de goal", zegt Thiebaut. "Ik wist dus al hoe het voelt beschoten te worden."

Gisteren was het nog business as usual. Want daags na de levenslange celstraf voor 'zijn' Renaud Hardy zat advocaat Frédéric Thiebaut in zijn kantoor in Mechelen alweer met zijn neus diep in de dossiers. Zoals altijd: strak in het pak, zijn haar in de gel. "Elk zijn stijl", zegt Thiebaut. "Ik ben geen fan van advocaten die naar de rechtbank gaan op All Stars." Gisteravond stond hij dan voor het eerst in weken "eindelijk" terug bij zijn maten van zaalvoetbalclub Salaam in Mechelen - ín jeans en sweater. "Daar ben ik niet meneer de advocaat. Maar gewoon één van de bende. Da's de max!" Hij staat er overigens niet meer in doel. "Te slecht niveau en te weinig tijd om te trainen." Hij is nu voorzitter van Salaam.

Vanaf vandaag is het thuis twee dagen qualitytime. Dat heeft hij toch zijn vrouw en drie kinderen - een zoontje van 2 en twee dochters van 3 en 6 - plechtig beloofd. "Eerlijk: ik ben op dat proces heel eenzaam geweest. Het was ik tegen de rest, ook al waren ze sympathiek." Gelukkig was er af en toe nog Facetime. "Vanop mijn hotelkamer zag ik op dat schermpje dat de kinderen papa ook misten", glimlacht hij. "De oudste had me eens gezien op tv. Ze vroeg of ik weer aan het praten was op de rechtbank met de andere advocaatjes (lachje)."

