Advocaat van Dutroux 27 december 2019

00u00 0

De advocaat van Marc Dutroux pleit in een open brief voor de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf, wat hij een "steriele foltering" noemt. De meisjes die Dutroux heeft ontvoerd, hebben effectieve, lichamelijke verkrachting en foltering moeten ondergaan tot de dood toe van sommigen. Dus Dutroux komt nog goed weg in de gevangenis. Advocaten in België moeten dringend eens een cursus 'empathie' krijgen.

David Vlaeminck

