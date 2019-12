Exclusief voor abonnees Advocaat van Dutroux wil levenslang afschaffen 27 december 2019

00u00 0

De advocaat van Marc Dutroux pleit voor de afschaffing van de levenslange gevangenisstraf. De kinderbeul zit nu al meer dan 23 jaar in de gevangenis in een speciaal regime. "Voor sommigen is dat misschien een terechte straf. Ik beschouw het als een steriele foltering. Het leidt tot niets goeds, behalve de sadistische genoegdoening te weten dat hij lijdt", schrijft Dayez in een open brief die de kranten van Sudpresse gisteren publiceerden. De advocaat wil Dutroux voorwaardelijk vrij krijgen tegen 2021 - dan zal hij een kwarteeuw in de gevangenis gezeten hebben. In oktober werden nog drie psychiaters aangesteld. Zij moeten de komende maanden een nieuw rapport over de geestestoestand van Dutroux opstellen. Dayez noemt de kans dat Dutroux ooit vrijkomt klein. "Of de rechters van de strafuitvoeringsrechtbank zouden heel veel moed moeten hebben om in te gaan tegen een grote meerderheid van de publieke opinie." (BJM)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis