Met een 'advocaat van de duivel' doelt men op een overdreven kritisch iemand die op zoek is naar alle mogelijke onjuistheden en risico's in een plan of uitleg. En zo'n advocatus diaboli bestaat ook letterlijk in de katholieke kerk. "Met de advocaat van de duivel wordt de persoon bedoeld die bij zalig- en heiligverklaringen in de rooms-katholieke kerk kritische vragen stelt over de heiligheid van de kandidaat", weet men bij het Genootschap Onze Taal. "Er wordt een soort rechtszaak opgevoerd waarin wordt nagegaan of deze kandidaat het werkelijk waard is om zalig of heilig verklaard te worden." Daarbij heeft de advocatus diaboli dus als taak bezwaren tegen de kandidaat te opperen. Terwijl de advocaat van God of advocatus Dei een pleidooi vóór de kandidaat voert. (StV)

