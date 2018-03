Advocaat Trump in Rusland-dossier stapt op 23 maart 2018

00u00 0

John Dowd, de advocaat die sinds vorige zomer de Amerikaanse president Donald Trump bijstaat in het onderzoek naar de Rusland-affaire, heeft ontslag genomen. Dat meldt 'The New York Times' op gezag van "twee mensen die over de zaak zijn gebrieft". Volgens hen dacht de 77-jarige Dowd de jongste maanden geregeld aan opstappen. Trump sloeg zijn raad steeds vaker in de wind. Volgens Fox was Dowd het ook niet eens met andere leden van zijn juristenteam over een eventueel verhoor van de president door speciaal aanklager Robert Mueller. Hij was daar fel tegen gekant. "Ik hou van de president en wens hem het allerbeste", zei Dowd in een verklaring aan CNN.