Advocaat Sven Mary: "Openbaar Ministerie is net als KV Mechelen" 13 maart 2018

00u00 0

"Het Openbaar Ministerie is net als KV Mechelen: veel insinuaties maar geen bewijzen." Advocaat Sven Mary speelde gisteren voor de rechtbank in Kortrijk in op de spannende degradatiestrijd van het voorbije weekend om een 40-jarige drugsverdachte te verdedigen. Hij zinspeelde daarbij op de insinuaties van KV Mechelen, dat de ruime overwinning van degradatiekandidaat Eupen op de laatste speeldag op een onfrisse manier tot stand kwam -al zijn daar geen bewijzen van. Mary vond dat de openbare aanklager ook geen harde bewijzen had om aan te tonen dat zijn cliënt betrokken was bij een grootschalige drugstrafiek en de verkoop van 930 kilogram hasj. De procureur vordert desalniettemin 9 jaar effectief. (LSI)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN