Advocaat staat zelf terecht na deal met oplichterskoppel 12 juni 2018

Een advocaat uit Zwevegem stond gisteren voor een keer zelf in de beklaagdenbank. Hij moest zich voor de Kortrijkse rechter verantwoorden voor het witwassen van zo'n 50.000 euro. Guy M. was jarenlang advocaat van een oplichterskoppel. Slechts één keer vroeg hij een ereloon, de rest deed hij zogezegd als vriendendienst. Maar volgens het koppel eiste hij 50.000 euro cash, wat ze ook betaalden. Bovendien liet de advocaat de twee in zijn huis verblijven, hoewel ze geseind stonden. Aan de balie is de man al geschrapt, nu riskeert hij ook 16 maanden cel en 3.300 euro boete. De zaak kon gisteren overigens niet afgerond worden - de advocaat van de beklaagde advocaat had zich van zittingsdag vergist. (AHK)

HLN