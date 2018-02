Advocaat scheurt met 175 km/uur richting rechtbank 10 februari 2018

00u00 0

Een advocaat moest gisteren zelf terechtstaan in de Oudenaardse politierechtbank nadat hij met 175 km/uur geflitst werd op de E17 ter hoogte van Kruishoutem. De man kwam zelf niet opdagen in de rechtbank, maar stuurde een collega om hem te vertegenwoordigen. "Mijn cliënt moet, net als vele andere advocaten, vaak van de ene rechtbank naar de andere hollen. Om op tijd te zijn, heeft hij het gaspedaal wat te hard ingedrukt", vertelde die. De man was niet aan zijn proefstuk toe, waardoor er sprake was van verzwaring. Naast een geldboete van 800 euro kreeg hij een maand rijverbod opgelegd. Zijn rijbewijs krijgt hij bovendien pas terug na het opnieuw slagen in het theoretisch en praktisch rijexamen én medische en psychologische proeven. (TVR)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN