Advocaat: "Laat Dutroux binnen drie jaar vrij" 15 februari 2018

'Pourquoi libérer Marc Dutroux?', waarom Marc Dutroux vrijlaten? In een provocerend boekje met die titel stelt de advocaat van Belgiës beruchtste gevangene dat zijn cliënt in 2021 klaar is om terug de maatschappij te betreden. "Op dat moment heeft hij 25 jaar gezeten en is het tijd om hem vrij te laten, want een straf heeft geen doel als ze niet eindigt. Ik denk dat iedereen een tweede kans verdient", aldus Bruno Dayez. In zijn essay stelt hij dat Dutroux een voorbeelddossier is en dat de Belgische justitie te weinig focust op de heropvoeding en herintegratie van een gedetineerde. (KSN)