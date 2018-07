Advocaat over uitgezette crimineel: "alleen op mijn kantoor al 12 gevallen sinds april" 19 juli 2018

00u00 0

De veroordeelde Albanees die ons land uitgezet werd, maar nu op de 'most wanted'-lijst van België staat, kan makkelijk worden teruggehaald. Dat zegt zijn advocaat Sven Mary in 'Terzake'. "Safet Rustemi verstopt zich niet, hij woont in Albanië en is er officieel aan het werk." De 33-jarige Albanees moet in totaal nog een celstraf van 22 jaar uitzitten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN