Exclusief voor abonnees Advocaat: "Meesten hadden voor lockdown al problemen" 06 juni 2020

Ook bij advocaat en bemiddelaar Arianne Vandecasteele uit Harelbeke is het drukker geworden, zegt ze. "Er komen veel telefoons binnen. Altijd stel ik de koppels dezelfde vraag: waren er al problemen binnen de relatie of komt het echt door deze lockdown? De meesten halen aan dat ze eigenlijk al vroeger hadden willen komen. Sommigen keken de kat uit de boom of hebben hun echtscheiding uitgesteld wegens financiële redenen. Ik beklemtoon altijd dat ze twee keer moeten nadenken over een scheiding. Zeker in een periode als deze schuilt het gevaar dat de handdoek te snel in de ring wordt gegooid. Koppels nemen het best ook de tijd om goed na te denken over de details van een scheiding, in plaats van snel een standaardovereenkomst af te sluiten." (FT)

