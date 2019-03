Advocaat mag van rechter "enige vriend" dan toch houden: zijn Jaguar 16 maart 2019

Een advocaat uit het West-Vlaamse Zwevezele mag zijn Jaguar dan toch houden. De politierechter in beroep deed de verbeurdverklaring van de wagen gisteren teniet. De raadsman hield vorige maand nog een vurig pleidooi om zijn Jaguar te mogen behouden. "Het is de enige vriend die ik nog heb. Neem me die niet af", smeekte hij de rechter. De man moet wél nog steeds voor drie jaar een alcoholslot installeren in z'n wagen én eerst nog zes maanden rijverbod uitzweten.