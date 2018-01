Advocaat krijgt dealer vrij: "Van de wet mag je liegen als verdachte" 00u00 0

Een 39-jarige uit Rumst is gisteren vrijgesproken in een drugszaak door een retorisch meesterwerkje van zijn advocaat. Mohammed T. stond terecht omdat hij volgens het parket geweigerd had om mee te werken aan een drugsonderzoek. Bij T. thuis werden twee telefoons gevonden die hij gebruikt zou hebben voor cocaïnesmokkel. De speurders wilden die telefoons 'uitlezen' maar hadden daarvoor een toegangscode nodig. T. weigerde die te geven, waarop het parket besliste hem te dagvaarden. Maar op de rechtbank haalde meester Johan Platteau alles uit de kast om zijn cliënt vrij te krijgen. Volgens hem deed T. immers niets anders dan zijn zwijgrecht gebruiken. "Elke verdachte mag zijn eigen strategie bepalen voor zijn verdediging. Dat houdt in dat je mag zwijgen of zelfs liegen. Het is het fundamentele recht van elke inverdenkinggestelde", luidde het. Dat er een wet is die verplicht om telefoongegevens vrij te geven, is volgens Platteau iets wat "enkel geldt voor de producenten van soft- en hardware of operatoren". De rechtbank volgde die redenering en oordeelde dat de strafvordering onontvankelijk was. Gevolg: T. werd vrijgesproken. Of het parket in beroep gaat tegen het vonnis, is nog niet geweten. (TVDZM)

