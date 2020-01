Exclusief voor abonnees Advocaat Keuleneer mag familie Tine Nys niet meer bijstaan 24 januari 2020

00u00 0

Advocaat Fernand Keuleneer zegt dat de familie van Tine Nys wist dat hij in de evaluatiecommissie zat die het verloop van haar euthanasie moest beoordelen. "Ze had daar geen probleem mee." Toch besliste de stafhouder dat Keuleneer Tines zussen en broer niet kan bijstaan in het assisenproces waar drie artsen terechtstaan omdat ze euthanasie toestonden. Keuleneer respecteert die beslissing, maar is het er niet mee eens: "Ik denk niet dat ik een fout heb gemaakt. De hele kwestie gaat over onafhankelijkheid. Het klopt dat ik in 2010 in die commissie zat, maar ik had geen stemrecht. Pas in 2016 heeft de familie van Tine mij aangezocht in de zaak. Het valt te vergelijken met een advocaat die in het parlement zit, en een wet goedkeurt. Die zou dan niet meer betrokken mogen zijn in een zaak waarin die wet wordt betwist? Dat lijkt mij niet logisch." (SRB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis