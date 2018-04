Advocaat Gyselbrecht "Wij zetten strijd verder" 19 april 2018

Dokter André Gyselbrecht gaat zo goed als zeker in beroep tegen de uitspraak. "Wij zetten onze strijd verder", reageert zijn advocaat Johan Platteau. "Mijn cliënt had gehoopt dat zijn lijdensweg vandaag zou stoppen. Hij heeft er immers niet voor gekozen om zo'n schoonzoon te hebben. In de 83 moordzaken die ik al heb gehad, heb ik nooit iemand gekend die zo z'n best doet in het leven als André Gyselbrecht. Hij is een fatsoenlijk mens en ik zal hem dan ook vol enthousiasme verder verdedigen." De dokter zat volgens zijn advocaat na het aanhoren van het vonnis in zak en as. "Zijn echtgenote Monique is hem gaan knuffelen. Ondanks alles blijft zij hem onvoorwaardelijk steunen. Dokter Gyselbrecht leefde vóór het vonnis tussen hoop en vrees. Ik zie aan hem dat hij er fysiek onder geleden heeft."

