Advocaat eist kapper, fiets en vriend voor Dutroux 24 april 2018

Het was gisteren dag op dag 20 jaar geleden dat Marc Dutroux ons land op z'n kop zette door te ontsnappen en in een bos te schuilen. Net nu dreigt z'n advocaat ermee de staat aan te klagen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Hij wil dat het regime van zijn cliënt in de gevangenis van Nijvel wordt versoepeld. "Dutroux wordt er behandeld als een wild beest", zegt Bruno Dayez. "Omdat er geen kappers op bezoek komen, moeten gedetineerden elkaars haar zelf knippen. Behalve dat van Dutroux. Ik heb een lijst met zes kappers gegeven die gratis willen komen, maar de directie weigert."

