Advocaat denkt dat bodybuilder Mailys doodde door steroïden 14 maart 2018

De 25-jarige bodybuilder uit Varsenare die zijn ex-liefje, haar grootouders en een fotograaf vermoordde, blijft zeker nog twee maanden langer in de cel. Er wordt bijkomend onderzoek gevoerd naar de invloed van anabole steroïden op het gedrag van Alexander D. Na de feiten werden bij hem thuis diverse producten gevonden, waarvan de verdediging vermoedt dat ze agressief gedrag veroorzaakten. "We stellen op basis van een krantenartikel vast dat dergelijke producten invloed kunnen hebben op het gedrag van mensen. Zoiets moet onderzocht worden", aldus meester Van Belleghem. Op 25 juli stak D. in Moere zijn ex Mailys Descamps en haar grootouders dood. De ochtend van de moord bracht hij in Sint-Amandsberg ook al fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven. Jaloezie zou aan de basis van de feiten gelegen hebben. (SDVO)

