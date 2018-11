Advocaat Delphine Boël: “Het is game over voor koning Albert” Sue Somers

10 november 2018

00u00 2 De Krant Na een juridische veldslag van zeven jaar staat koning Albert met de rug tegen de muur: de Brusselse rechter legt hem een DNA-test op om voor eens en altijd uit te maken of hij de biologische vader is van Delphine Boël. Haar advocaat Alain De Jonge is overtuigd van de goede afloop. "Het is game over voor Albert."

Hoe waarschijnlijk acht u het dat koning Albert zal toestemmen in een DNA-test?

Alain De Jonge: "Tja, hij heeft in het verleden al bewezen dat hij zich niets aantrekt van de rechterlijke macht. De rechtbank van eerste aanleg had gevraagd dat de partijen in persoon zouden verschijnen, maar net als Jacques Boël is de koning nooit gekomen. Albert kan nog een cassatieberoep instellen, maar zolang het arrest van het hof van beroep niet verbroken is, kan de test plaatsvinden. Gebeurt dat niet, dan zegt de rechtspraak dat dat zo goed als een erkenning is van het vaderschap - waar uiteraard niemand nog aan twijfelt."

