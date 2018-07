Advocaat beticht van 'valsheden' 25 juli 2018

De Gentse advocaat Stany Buysse zal zich op 17 september voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor 'mogelijke valsheden'. Het gerecht startte dit jaar een gerechtelijk onderzoek naar de mogelijke wanpraktijken van de advocaat, die een onbesproken reputatie had. Heel wat collega-advocaten van de Gents balie reageren geschokt. "Stany is echt een 'brave' man. Dit hadden we echt niet in hem gezien", klinkt het bij sommigen. Anderen vinden het vooral heel pijnlijk voor zijn geloofwaardigheid en die van de advocatuur in het algemeen. Buysse riskeert een gevangenisstraf. Als de rechtbank hem schuldig acht, dreigt hij ook geschorst en geschrapt te worden als advocaat. Stany Buysse was gisteren onbereikbaar voor commentaar. (JEW)

HLN