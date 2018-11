Advocaat (43) veroordeeld voor aanranding, maar vriendin (18) blijft hem steunen: “Laat ons met rust. Wij zijn gelukkig” Sabine Vermeiren

28 november 2018

05u00 0 De Krant Ashley (18) was vijftien toen ze verliefd werd op Anthony, een advocaat van net geen veertig. Op haar zestiende kreeg ze z'n kind. Gisteren is Anthony, intussen 43, veroordeeld tot twee jaar met uitstel voor aanranding van een minderjarige. Voor het eerst sinds hun omstreden relatie doet Ashley haar verhaal. "Laat ons met rust. Wij zijn gelukkig."

Ashley wil het al maanden, al jaren van de daken schreeuwen. Maar ze was minderjarig en alles wat ze zei, kon haar dieper in de problemen brengen. Eind augustus werd Ashley - eindelijk - 18. We praten in een taverne vlak bij haar huis in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht). Ze heeft haar dochter bij. Een mooi blond meisje met blauwe ogen. Straks, in februari, wordt ze 2 jaar. Ashley werd zwanger van haar toen ze 15 was. De vader van de peuter is er tijdens dit gesprek niet bij. Hij heet Anthony, is 43 jaar en advocaat.

Gisteren veroordeelde de correctionele rechtbank in Antwerpen hem tot twee jaar cel met uitstel voor 'aanranding van de eerbaarheid zonder geweld'. Het Openbaar Ministerie had hem ook vervolgd voor verkrachting, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. Dat Ashley met het intieme contact instemde, vond de rechter geen reden voor vrijspraak. "De beschuldigde wist dat hij strafbare feiten zou plegen, indien hij zijn gevoelens in daden zou omzetten. Niettemin liet hij zijn seksuele verlangens de bovenhand nemen op de wettelijke absolute minimumgrens voor seksuele contacten."

