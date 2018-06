Adriatico Ionica: Quick.Step wint ploegentijdrit 21 juni 2018

Quick.Step heeft de ploegentijdrit gewonnen in de nieuwe Italiaanse rittenkoers Adriatico Ionica Race. Het team van Patrick Lefevere zette na 23,3 kilometer een tijd neer van 25:28. Ze haalden een gemiddelde van 54,895 km/u. UAE, dat tweede eindigde, moest meer dan tien seconden prijsgeven. Het was de 39ste zege van Quick.Step dit seizoen. Elia Viviani kwam als eerste over de streep. De Italiaan start vandaag als leider. James Knox draagt de trui als beste jongere. (MG/MDB)