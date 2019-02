Adovcaat vraagt rechter Jaguar te mogen houden: "Enige vriend die ik nog heb" 16 februari 2019

Vrienden heb je in alle maten en gewichten. Voor een advocaat die een jaar geleden in dronken toestand vluchtmisdrijf had gepleegd, heeft die zelfs vier wielen. De man heeft de politierechter gevraagd om zijn Jaguar niet verbeurd te verklaren. "Het is de enige vriend die ik nog heb." De raadsman verscheen voor de rechter voor twee feiten. Op 11 januari 2018 botste hij tegen een geparkeerde wagen. Hij vluchtte weg, maar de politie kon hem even later thuis aantreffen. De vijftiger bleek 2,58 promille in z'n bloed te hebben. Op 23 augustus werd hij opnieuw betrapt. Een patrouille zag hem "op onhandige wijze" parkeren. Opnieuw bleek de advocaat 2,37 promille op te hebben. "Ik had een paar pintjes gedronken, maar ben een grote man. Ik was niet dronken." De man vraagt in beroep een mildere straf en om de verbeurdverklaring van zijn Jaguar kwijt te schelden. (MMB)

