Exclusief voor abonnees Adoptiezoon zien te overtreffen Brittney Reese (32) Verspringen 19.02u 06 september 2019

00u00 0

"Wow." Brittney Reese was onder de indruk van Thiam toen die met een sprong van 6m86 de meeting in Birmingham won. "De 7m komt eraan", schreef ze op sociale media. Voor Reese is dat een koud kunstje. Haar PR staat op 7m31. De enige Amerikaanse die ooit beter deed, was Jackie Joyner-Kersee (7m49). Reese, 32 intussen, won goud op de WK's van 2009, 2011, 2013 en 2017, werd olympisch kampioene in 2012 en won olympisch zilver in 2016. Reese adopteerde in 2016 haar petekind Alex. "Hij doet nu zelf ook aan atletiek. Hij won al tien medailles. Dat zijn er meer dan ik (lacht). Op het WK en in Tokio moet ik er dringend nog wat bijdoen." Hanne Maudens (PR 6m51) en Katarina Johnson-Thompson (PR 6m92) zullen vanavond slechts figuranten zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis