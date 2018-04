Administratiekosten op ziekenhuisfactuur? Betaal ze niet 17 april 2018

Sinds kort rekenen ziekenhuizen, artsenpraktijken en laboratoria tussen de 3,50 en 25 euro administratiekosten aan per factuur, maar wie zulke toeslagen ziet staan, hoeft die niet te betalen. "Dat soort van creatieve facturatie is de laatste tijd een trend aan het worden", zegt Paul Callewaert van de Socialistische Mutualiteiten. "We hebben er de afgelopen maanden honderden dossiers van binnengekregen. Maar het mag helemaal niet." Hij roept dan ook op om de betreffende bedragen van je factuur af te trekken en enkel de overblijvende som te betalen. Patiënten hoeven niet bang te zijn, klinkt het. Mocht het ziekenhuis je daarna een brief sturen, moet je gewoon aankloppen bij de mutualiteit. Die zal ervoor zorgen dat je niet moet betalen. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) onderzoekt de zaak.

