Adiós, Spanje 02 juli 2018

Niet één, maar twéé penalty's stopte de Russische doelman Igor Akinfeev - de tweede zelfs met z'n voet, alstublieft. De Russen werden uitzinnig, Ramos en co dropen in tranen af. Adiós, Spanje. Ook Kroatië had een zenuwslopende strafschoppenreeks nodig om gisteravond Denemarken uit te schakelen.

