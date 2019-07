Exclusief voor abonnees Adil en Bilall monteren 'Bad Boys 3' in L.A. 02 juli 2019

De kans moet zowat 1 op 10 miljoen geweest zijn, en toch liep onze Hollywoodredactrice Kristien Gijbels gisteren Adil El Arbi en Bilall Fallah tegen het lijf op de pier van Malibu. En dus peilde ze meteen even naar 'Bad Boys 3', de nieuwste film van de twee regisseurs. Adil en Bilall verblijven momenteel in Los Angeles omdat ze volop bezig zijn met de montage, klonk het. De actieprent met Will Smith en Martin Lawrence, die ze begin dit jaar opnamen, zou in januari in de bioscoopzalen moeten komen. Gisteren namen de twee een dagje vrij, want Adil vierde zijn 31ste verjaardag. Daarvoor was trouwens ook zijn vader naar de VS gevlogen. (KG)

