Adil en Bilall gecontacteerd door Marvel 23 januari 2020

Hun Hollywooddebuut 'Bad Boys for Life' opent duidelijk deuren voor regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. "Momenteel is 'Beverly Hills Cops 4' het meest concreet aan het worden. Eddie Murphy ziet het zitten, wij zien het zitten", vertelde Adil gisteren op Studio Brussel. De twee patsers werden daarnaast uitgenodigd om een nieuw Marvel-project te bespreken. Marvel Studios is in handen van Disney en bracht onder meer de beroemde 'Avengers'-films uit. 'Endgame', de slotprent binnen de superheldenfranchise, is op dit moment zelfs de meest succesvolle film uit de geschiedenis. De shit!