Adil El Arbi staat voor 'De klas' 27 juni 2018

00u00 0

Eén heeft de namen gelost voor het tweede seizoen van 'De klas'. In die humaninterestreeks krijgt een klas 16-jarigen elke aflevering een ongewone les van een bekend gezicht. Deze keer zijn dat Adil El Arbi, Wim Lybaert, Sven De Leijer, Dina Tersago, Karolien Debecker, Jani Kazaltzis, Goedele Liekens en de broers Staf en Mathias Coppens. Op hun eigen, spontane manier gaan ze met de leerlingen in dialoog over onderwerpen die er echt toe doen. Ze delen hun levenslessen met de tieners, maar krijgen omgekeerd ook vaak nieuwe inzichten van hen. 'De klas' is dit najaar te zien op Eén.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN