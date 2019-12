Exclusief voor abonnees Adieu Clásico column | Camps 14 december 2019

00u00 0

So be it: met dat zinnetje uit de solden is de zelfverloochening van Anderlecht voltooid. Er hoeft dit seizoen niets meer. De wedstrijden die nog komen zijn pure recreatie. Hoezo Clásico op Sclessin? Dat is pas voor over drie jaar. Zondag is het een gewone pot, doordeweeks, banaal.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis