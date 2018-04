Adidas maakt gerecycleerde yogalijn Oceaanplastic, da's ook chic 10 april 2018

De 'Neerwaartse Hond' of 'Groet aan de Zon' kan u vanaf nu ook doen in een outfit uit... plastic. Nee, niet de plastic regenmantels waarmee grootmoeder al eens over straat loopt, maar met de gerecycleerde variant. Sportmerk Adidas heeft een volledig assortiment yogakleding op de markt gebracht, gemaakt uit gerecycleerd 'oceaanplastic'. Want 80% van al het vuil dat in zee ronddrijft, bestaat uit plastic, en daar wil Adidas iets aan doen. "Vrouwen kunnen met onze producten een verschil maken voor de planeet én voor zichzelf", klinkt het. Vorig jaar lanceerde het merk al loopschoenen van oceaanplastic, waar ruim een miljoen paar van verkocht werden.

