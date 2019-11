Exclusief voor abonnees Adidas blundert met Russische en Duitse shirts 14 november 2019

Slechte reclame voor Adidas. Het Duitse sportmerk draaide op de mouwen van de nieuwe uitrusting van het Russische nationale elftal de kleuren van hun vlag om. Daar kunnen ze in Rusland niet mee lachen en daarom speelt de nationale elf zaterdag in de oude shirts tegen de Belgen. Ook bij de Duitsers slopen er tikfouten in de namen van de spelers op de nieuwe truitjes van de Mannschaft.