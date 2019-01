Ademtest moet kanker opsporen 04 januari 2019

00u00 0

Britse wetenschappers gaan een revolutionaire ademtest onderzoeken die kanker kan opsporen. Het Breath Biopsy-toestel zou het op termijn veel goedkoper en eenvoudiger moeten maken om de ziekte te ontdekken in een vroeg stadium. Het is ontworpen om vormen van kanker op te sporen in de moleculen die patiënten uitademen. "Dit heeft het potentieel om duizenden levens te redden en miljoenen te besparen", klinkt het. Twee jaar lang gaan ze het toestel testen in het Addenbrooke's Hospital in Cambridge. Hiervoor worden 1.500 testpersonen gezocht, zowel gezonde mensen als kankerpatiënten. Initieel willen de wetenschappers vooral patiënten onderzoeken met slokdarm- en maagkanker. Later zullen ze zich ook focussen op prostaat-, nier-, blaas-, lever- en alvleesklierkanker. (DM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN