Exclusief voor abonnees Adele plant vrijgezellenfeest Jennifer Lawrence 09 juli 2019

00u00 0

Zangeres Adele (31) is naar verluidt het vrijgezellenfeest van haar goede vriendin Jennifer Lawrence (28) aan het plannen. De 'The Hunger Games'-actrice is verloofd met galeriehouder Cooke Maroney (34).

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis