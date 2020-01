Exclusief voor abonnees Adele is "akelig mager" 06 januari 2020

Jarenlang was Adele (31) één van de weinige sterren die vrouwen met een voller figuur vertegenwoordigde, maar daar is intussen geen sprake meer van. De zangeres is de voorbije maanden sterk vermagerd, wat haar veel respect en bewondering opleverde. Maar nu beginnen haar fans zich zorgen te maken, want Adele ziet er op recente foto's toch wel érg mager uit. De zangeres vierde de feestdagen op haar jacht nabij het Caribische eiland Anguilla, waarbij ze onder anderen Harry Styles en James Corden uitnodigde. Ze poseerden er graag met enkele fans. Maar op die foto's vinden velen Adele "akelig mager". De popster is al een tijd aan het diëten. In oktober verscheen ze op het verjaardagsfeestje van Drake voor het eerst met een duidelijk strakkere lijn. Al snel werd duidelijk dat de 'Hello'-zangeres gebeten was door de fitnessmicrobe - niet toevallig na de scheiding van haar man Simon. Volgens insiders rijgt ze de pilateslessen aan elkaar en sport ze met behulp van een personal trainer. Zo viel ze in totaal al een slordige 20 kilo af. "Vroeger was ze te dik, nu is ze te mager. Het is ook altijd wat. Laat haar toch met rust", besloot een andere fan. (TK)

