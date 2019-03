Adam Yates: "Secondespel om eindzege" 15 maart 2019

Het was een grote dag voor de broertjes Simon en Adam Yates. De eerste won de tijdrit in Parijs-Nice, de laatste werd leider in Tirreno-Adriatico. Dat komt na een voortreffelijke ploegentijdrit die hij woensdag won. Met een vijfde plaats onttroonde Adam Yates gisteren zijn ploegmaat Michael Hepburn als leider van de Tirreno. Simon en Adam Yates zijn eeneiige tweelingen en gisteravond zou er honderduit worden gebeld tussen Pomarance in Italië en Barbentane in Frankrijk, zei Adam. Ongetwijfeld zal Adam dan ook advies gevraagd hebben aan zijn broer Simon, de tijdritwinnaar. Adam is naar Italië gekomen om de Tirreno te winnen, maar de slottijdrit komende dinsdag in San Benedetto noemde hij gisteren "a pain in the arse": een vervelende kwestie.

