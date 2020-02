Exclusief voor abonnees Adam Yates pakt uit bergop: minuut voorsprong 26 februari 2020

Adam Yates (27, Mitchelton-Scott) haalde gisteren fors uit in de UAE Tour. De Brit was de beste in de derde rit, de eerste met aankomst boven. Op Jebel Hafeet haalde hij het met een minuut voorsprong op Tadej Pogacar (UAE), Alexey Lutsenko (Astana) werd derde. "Ik ging eigenlijk solo om mijn benen een keer te testen", zei Yates. "Dit was mijn eerste koers van het jaar en ik wist niet wat ik mocht verwachten. Maar ik voelde me super en niemand kon volgen."

