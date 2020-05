Exclusief voor abonnees ACV legt corona-pensioen en vermogensbelasting op tafel 22 mei 2020

De toegang tot brugpensioen moet opnieuw versoepeld worden tijdens deze coronacrisis. Dat zei ACV-voorzitter Marc Leemans gisteren naar aanleiding van Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging. ACV schuift een herverdeling van de beschikbare arbeid naar voren, door middel van een collectieve arbeidsduurvermindering met premies, crisistijdskrediet en crisislandingsbanen. Voor mensen die toch worden ontslagen, dringt de vakbond aan op hogere werkloosheidsuitkeringen en voor de oudere werknemers dringt ACV aan op een versoepeling van de SWT-regels - het vroegere brugpensioen. "Ik maak me geen illusies. Net als bij elke herstructurering en faling zullen de oudste werkers het eerst moeten gaan. Hun kansen om in deze context een nieuwe baan te vinden, zijn helaas erg klein", aldus Leemans. De christelijke vakbond hamert ook op de nood aan faire fiscaliteit, waarbij de sterkste schouders een correcte last dragen. "Er moet snel een vermogensbelasting komen: 1 procent vanaf 1 miljoen euro."

