ACV dreigt met acties bij bpost 09 mei 2018

De christelijke vakbond ACV-Transcom dreigt met acties als de bpost-top niet snel het sociaal overleg opstart. Recent kondigde de directie aan om honderden banen weg te snijden door de schoonmaak en catering uit te besteden en het jobmobiliteitscenter te herstructureren. Verder pleitte topman Koen Van Gerven voor duurdere postzegels voor snelle bezorgingen en het snoeien in het aantal brievenbussen. "Hervormingen die de werkzekerheid van duizenden medewerkers in het gedrang brengen", aldus ACV. De vakbond roept in een open brief de CEO en de bestuursvoorzitter op om zo snel mogelijk de sociale dialoog op te starten. "Het is ongehoord wat we de voorbije dagen hebben meegemaakt, met de ene onheilsboodschap na de andere", verduidelijkt algemeen sectorverantwoordelijke Annick Boon. "Er moet iets gebeuren, dit kan zo niet."

