Actrice Tine Van den Brande weggeplukt bij sp.a 05 april 2018

De Mechelse actrice en presentatrice Tine Van den Brande stapt over van sp.a naar Groen. Van den Brande zetelt al zes jaar in de gemeenteraad als onafhankelijke voor sp.a, maar legt haar mandaat nu meteen neer. "Dit is geen keuze uit opportunisme of tégen sp.a", zegt Van den Brande. "Maar ik merkte meermaals dat ik de passie voor duurzame thema's het meeste voel bij Groen. Dat is simpelweg niet de corebusiness van sp.a, maar wél waar ik voor wil staan."

