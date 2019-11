Exclusief voor abonnees Actrice Silvia Claes zwaargewond na botsing met truck 14 november 2019

00u00 0

Voormalig 'Familie'-actrice Silvia Claes (43) ligt zwaargewond in het ziekenhuis nadat ze gisterochtend werd aangereden door een vrachtwagen. In Steenokkerzeel wilde Claes linksaf slaan, toen een vrachtwagen met volle snelheid in de flank van haar Toyota Yaris reed. De crash was bijzonder zwaar. De actrice zat geklemd en de brandweer moest de auto openknippen om haar te kunnen bevrijden. Ze was volgens de hulpdiensten nog bij bewustzijn na het ongeval en werd naar het UZ Leuven gebracht.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu