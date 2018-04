Actrice ruilt socialisten voor liberalen 26 april 2018

Coup de théâtre in de Gentse politiek. Actrice Mieke Bouve - in Vlaanderen wereldberoemd als Ann uit de jeugdreeks 'Merlina' -verlaat de socialisten en krijgt een prominente plaats op de lijst van Open Vld. "Ik heb mij nooit echt een socialist gevoeld", zegt ze. "Het voorbije jaar waren er een paar dossiers die ik moeilijk uitgelegd kreeg aan de mensen rondom mij. Denk maar aan de gekraakte woningen en het circulatieplan. Ik bleek dichter te staan bij Open Vld dan bij de socialisten." De actrice gaf inmiddels haar ontslag in de gemeenteraad. Haar ex-partij reageert bitter. "Om de overstap te maken van sp.a naar Open Vld moet men heel flexibel zijn met basisprincipes", aldus lijsttrekker Rudy Coddens. (EDG)

