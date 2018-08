Actrice Nora Tilley heeft ALS: "Ik wil me niet wegsteken. Ik ben nog altijd Nora, geen buitenaards wezen" Frieda Joris

27 augustus 2018

00u00 0 De Krant Tijdens de opnames van een promofilm voor 'De Collega's 2.0' wilden haar benen plots niet meer mee. "'t Zal zeker mijn mismeesterde knie of mijn slechte rug zijn', dacht ik toen nog." Vandaag, tien maanden later, kent actrice Nora Tilley (66) haar vonnis. Ze heeft ALS of Amyotrofische Laterale Sclerose, een dodelijke neurologische ziekte die zowat alle spieren aantast. De oorzaak kent men niet en er is geen behandeling mogelijk. "Ik had de keuze. Ofwel wordt het gruwelijk en onmenselijk voor mij en voor iedereen in mijn omgeving. Ofwel maak ik nog een warme, mooie tijd van de periode die me rest. Ik héb gekozen."

De eerste keer dat de ziekte zich manifesteerde, moet een jaar geleden zijn geweest", zegt Nora Tilley, terwijl ze met enige moeite haar koffiekop op het schoteltje plaatst. "Ik liep al pratend met vrienden over straat en ineens, pats, lag ik plat op mijn gezicht op de grond. Gestruikeld, dacht ik, al was er niets waar ik over gestruikeld kon zijn. Ik was dus domweg door mijn knieën en mijn spieren gegaan. De neuroloog vond niets: de symptomen waren nog niet van die aard dat ze herkend konden worden als ALS. Hij stuurde me door naar een neurochirurg en daar werd snel duidelijk dat mijn klachten niks te maken hadden met mijn rug. Van dan af werd ik door een resem dokters binnenstebuiten gekeerd. Aan de diagnose ALS gaat immers een lang eliminatieproces vooraf. Volgens al die testen bleek ik, halleluja, zo gezond als een visje. Maar mijn intuïtie vertelde me: dit is ernstig. Temeer omdat mijn toestand verergerde."

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN