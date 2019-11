Actrice die verkrachting speelt in campagne Child Focus: “Ik werd misselijk toen ze me vroegen. Maar ik zei ja. Aan kinderen raak je niet” Cédric Maes Fien Tondeleir

18 november 2019

05u00 11 De Krant Met een filmpje waarin een échte verkrachting van een 8-jarig meisje nagespeeld wordt - handeling per handeling - door twee volwassen acteurs, vraagt Child Focus om van de strijd tegen kinderporno een prioriteit te maken. De video is érg shockerend. "Maar de werkelijkheid is nog veel erger."

Wie de nieuwste campagnevideo van Child Focus bekijkt, blijft met een wee gevoel achter. Het filmpje is op zijn zachtst gezegd niet geschikt voor gevoelige kijkers. Je ziet hoe een volwassen man 'fuck me' op de buik van een vrouw schrijft, haar een pop geeft en zich vervolgens op haar stort. Wat volgt, zijn verschillende poses. Tot het beeld wazig wordt en de tekst 'Dit is geen porno' verschijnt. Het filmpje is gemaakt in samenwerking met seksuologe en klinisch psychologe Goedele Liekens.

Het shockerendst van het filmpje is dat het gebaseerd is op échte beelden. "In werkelijkheid was het een 8-jarig meisje dat op deze manier werd misbruikt", zegt Child Focus-CEO Heidi De Pauw. "Dagelijks worden wereldwijd meer dan 19 miljoen beelden van kindermisbruik verspreid. We begrijpen dus dat sommigen dit filmpje schokkend zullen vinden, maar de realiteit is nog veel wreder."

De organisatie merkt immers dat de beelden die er binnenlopen steeds gruwelijker worden. "Vroeger lag de gemiddelde leeftijd van misbruikte kinderen op acht jaar. We zien dat de kinderen nu gemiddeld amper drie of vier jaar oud zijn én dat ze alsmaar gewelddadiger worden misbruikt", zegt De Pauw.

Dichter dan je denkt

Bij Child Focus kwamen vorig jaar 1.782 meldingen binnen van beelden van kindermisbruik, een stijging van 136% tegenover 2017. "Daarnaast kreeg de federale politie nog eens 18.000 meldingen binnen via de Amerikaanse tech-industrie." Grote bedrijven als Google en Facebook hebben immers de plicht inhoud met kindermisbruik te melden, waarna Amerikaanse speurders ermee aan de slag gaan. Als ze beelden aan ons land kunnen linken, brengen ze de federale politie op de hoogte.

"14.000 van die 18.000 meldingen kwamen via Facebook", zegt De Pauw nog. "Vroeger zat alles op het dark web. Vandaag worden die beelden ook verspreid via kanalen als Facebook, WhatsApp en Skype, zaken die we dagelijks gebruiken. Het is veel dichterbij dan mensen denken. Mensen die dergelijke beelden zien voorbijkomen, moeten weten dat ze dit moeten melden."

Volgens De Pauw is een harde en shockerende campagne nodig om iedereen wakker te schudden. "Achter élk beeld schuilt een echt slachtoffertje van vlees en bloed dat voor de rest van haar of zijn leven die vreselijke gebeurtenis met zich zal meedragen. We moeten van de strijd tegen kindermisbruik een prioriteit maken. Dit is een wake-upcall naar de politici: geef alle betrokken diensten de nodige middelen en juridische slagkracht om hier een einde aan te maken", klinkt het. Ze vraagt onder meer, naar Amerikaans voorbeeld, ook in ons land een meldingsplicht voor bedrijven. Daarnaast wil Child Focus ook zelf providers kunnen aanspreken om beelden offline te halen. Nu kan dat enkel via de politie of het gerecht.

Tot inzicht brengen

Met de campagne wil Child Focus ook mensen die zelf op zoek gaan naar kinderporno wijzen op de wreedheid ervan en op het feit dat het strafbaar is. "We hopen hen tot inzichten te brengen en hen aan te zetten hulp te zoeken. Ook mensen die merken dat ze van gewone porno afglijden naar extremere zaken met steeds jongere mensen, kunnen terecht op www.stopitnow.be of www.stoppenismogelijk.eu - anoniem - om zich te laten helpen."

De campagne is online te bekijken op www.chaletfilm.be. Wie kindermisbruik wil melden, kan terecht bij de politie of op www.stopchildporno.be.

Actrice die verkrachting speelt: “Ik werd misselijk toen ze me vroegen. Maar ik zei ja”

Lang heeft Joke Sluydts (35) niet getwijfeld toen ze door Child Focus gevraagd werd om na te spelen hoe een 8-jarig meisje verkracht wordt. “Ik werd eerst misselijk. Toen zei ik ja. Aan kinderen raak je niet.”

“Toen de producente me belde en haar plannen uit de doeken deed, sloeg dat wel in als een bom”, vertelt Sluydts, bij het grote publiek vooral bekend van rolletjes in ‘Familie’ en ‘Thuis’. “Ik was emotioneel en misselijk, er gebeurde van alles in mijn maag. Maar ik heb wel direct ‘ja’ gezegd, denk ik”, zegt de Antwerpse actrice. “Kindermisbruik heeft me altijd diep geraakt: ik voel al heel lang een enorme kwaadheid als het daarover gaat, op tv of in gesprekken. Ik kan dan echt uitbarsten, alsof het mezelf overkomen is - wat absoluut niet zo is, laat dat duidelijk zijn.”

Aan kinderen raak je niet, vindt Joke. “Ik zit ook in het comedywereldje en kan met heel veel onderwerpen lachen, maar met grappen over kindermisbruik heb ik het altijd héél moeilijk gehad.”

Het echte filmpje waarop de hele campagne gebaseerd is, heeft Joke niet gezien. “Iemand bij Child Focus heeft de beelden voor ons uitgetikt. Die woorden lezen, was nog heftiger dan hoe wij het uiteindelijk brachten, vond ik.”

Voor Joke is het ook de eerste keer dat ze volledig naakt acteert. “Ik hoop dat mensen daardoor kijken en de boodschap laten doordringen. Die is heel heftig.”