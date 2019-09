Exclusief voor abonnees Actrice die dealde op Tomorrowland niet meer in cel 13 september 2019

De Nederlandse actrice Imanuelle Grives (foto) zit niet langer in de cel in ons land. Ze betaalde 5.000 euro borg en mag haar rechtszaak nu in vrijheid afwachten. Grives werd op 21 juli aangehouden nadat ze betrapt was op Tomorrowland, met xtc, MDMA, coke en ketamine. Op haar logeeradres werden nog veel meer drugs aangetroffen. Naar eigen zeggen deed ze dat als voorbereiding op een nieuwe rol. Op 19 september wordt de zaak voor het eerst behandeld voor de rechtbank, maar Grives hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.

