Activisten bezetten foie gras-boerderij

In het West-Vlaamse Ichtegem hebben activisten van Animal Resistance zaterdag eendenboerderij Bekegemse Foie Gras bezet. Tientallen demonstranten drongen de stallen binnen en ketenden of lijmden zich vast aan elkaar. Ze eisten de onmiddellijke sluiting van de laatste foiegrasboerderij van Vlaanderen. De federale politie rukte uit om de activisten te verwijderen. Er moest zelfs versterking uit Brussel komen met een speciaal product om de lijm los te weken. Een tiental mensen werd bestuurlijk aangehouden. Bekegemse Foie Gras, dat jaarlijks 120.000 eenden slacht, moet sowieso de deuren sluiten in 2023. Een gevolg van een decreet van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dat dwangvoederen verbiedt. Die vindt de actie dan ook achterhaald. "Animal Resistance zou ons voorbeeld beter exporteren naar Wallonië en Frankrijk", zegt zijn woordvoerder. De zaakvoerder van het bedrijf beweert dat door de bezetting 183 eenden omgekomen zijn aan de gevolgen van stress.

