Exclusief voor abonnees Activist vraagt vernietiging benoemingen bij Nationale Bank 02 april 2019

00u00 0

Beleggersactivist Jaak Van Der Gucht heeft de Nationale Bank gedagvaard omdat er onvoldoende vrouwen in haar regentenraad zitten. Hij vraagt daarom de vernietiging van de benoemingen van alle toplui die sinds de invoering van de quotaregeling in 2017 zijn gedaan. Het gaat onder meer om die van gouverneur Pierre Wunsch en directeur Steven Vanackere. Beursgenoteerde ondernemingen zijn verplicht om minstens een derde vrouwen in hun bestuursorgaan te hebben. Maar bij de Nationale Bank is slechts één op de zestien bestuurders een vrouw. Volgens Van Der Gucht zijn daarom de jaarrekeningen over 2016 en 2017 niet rechtsgeldig goedgekeurd. Hetzelfde geldt voor de benoemingen van regenten en directeurs sinds begin 2017. Maar volgens de Nationale Bank zijn de genderquota niet op haar van toepassing. Pas vanaf mei 2020 gelden die voor de regentenraad.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen