Activist stapt in Agfa-Gevaert 07 juli 2018

Het activistisch investeringsfonds Active Ownership Capital heeft in twee stappen een belang van 7,5% opgebouwd in de Antwerpse beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert. Het is de eerste maal dat de groep opduikt in een Belgisch aandeel. Activistische beleggers proberen het management te dwingen tot drastische beslissingen om latente aandeelhouderswaarde aan de oppervlakte te brengen. Zo is de Luxemburgse activist erin geslaagd om de CEO van de Duitse farmagroep Strada te laten opstappen, en het bedrijf te verkopen aan privé-investeerders. Ook bij Agfa-Gevaert klinkt al maanden gemor bij de aandeelhouders. De beeldvormingsgroep slaagt er niet in om aandeelhouderswaarde te creëren. Onder meer als gevolg van de loodzware pensioenlasten. Nu ligt een mogelijke afsplitsing van de IT-tak van de medische tak op tafel. Maar daarover is nog geen beslissing genomen.

