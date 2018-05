Action-eigenaar ontkent verkoop belang 19 mei 2018

De Britse investeringsmaatschappij 3i ontkent dat het plannen heeft om volgend jaar een deel van zijn belang in Action in de etalage te zetten. Sinds 2011 controleert 3i 80% van de aandelen van de Nederlandse keten, die als kool is gegroeid en vandaag al meer dan 1.100 winkels kent - waarvan 150 in ons land. Een deel van dat aandelenpakket (35%) houdt 3i indirect in handen via een ander investeringsfonds, Eurofund V. Dat houdt volgend jaar op te bestaan, en volgens 'Het Financieele Dagblad' zou dat belang verkocht kunnen worden. Maar bij 3i benadrukt men dat de maatschappij zijn belang niet wil afbouwen. Dat veronderstelt dan wel dat het Action-belang dat Eurofund V aanhoudt terug naar 3i vloeit.