Acties op til bij Skeyes tijdens vakantie-uittocht 24 juni 2019

Vandaag zitten vakbonden en directie van luchtverkeersleider Skeyes nog maar eens samen. ACV-Transcom voerde de druk zaterdag al op. "We willen de uittocht niet hypothekeren", klonk het. "Maar als de directie provoceert, zullen we meteen hard reageren. Voor, tijdens of na de verlofperiode." De christelijke bond verzet zich samen met VSOA tegen de akkoorden die de directie sloot met één bond, de ACOD. ACV heeft het over de drang van de directie naar continuïteit, ten koste van de veiligheid en het privéleven van de werknemers.

