Acties op komst bij Veiligheidskorps

Het Veiligheidskorps, dat instaat voor het transport van gedetineerden, dreigt opnieuw met acties vanaf dinsdag. Donderdag was er een vergadering over de situatie bij het Veiligheidskorps, maar daar moesten de vakbonden vaststellen dat er nog altijd geen oplossing is voor het toekennen van de bevorderingen die al meer dan een jaar geleden beloofd werden. De inspecteur van Financiën zou de promoties niet willen tekenen omdat de budgettaire ruimte er niet is. "Maar intussen is die plaat zo grijsgedraaid dat we ze beu gehoord zijn", zegt Filip Dudal van ACV Openbare Diensten.

